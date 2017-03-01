Tesla хочет открыть представительство в России – «Коммерсантъ»

Tesla ищет в России помещение под собственное представительство, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке недвижимости. Представитель компании заявил только, что Tesla не раскрывает подробную информацию о планах на новые рынки. CBRE — эксклюзивный консультант Tesla в России — отказалась от комментариев.

В планах Tesla открыть небольшой офис, в частности, изучалась возможность сделать это в коворкинге Regus, рассказал один из источников газеты. Также со ссылкой на источник издание пишет, что Tesla заинтересована еще и в открытии сервис-центров в Москве и Санкт-Петербурге и аренде торгового помещения. По его сведениям, компании предлагали площадку в торговом центре «Времена года» в Москве», — добавляет он. В пресс-службе RD Group (девелопер объекта) отказались от комментариев. Еще один источник предполагает, что шоу-рум Tesla может открыться в ТЦ «Атриум» у Курского вокзала.

По данным агентства «Автостат», в 2016 г. в России было продано 39 машин Tesla — на 33% меньше, чем годом ранее, напоминает газета. Владелец одной из этих машин Александр Чачава рассказал, что в России не существует официальных сервисных центров и станций зарядки для этих автомобилей, незначительные поломки чинят в обычных автосервисах, а для серьезного ремонта приходится вызывать специалистов из европейского центра в Гамбурге.