«Эхо Москвы» устранило проблемы с документами по требованию Роскомнадзора

Радиостанция «Эхо Москвы» устранила проблемы с документами, о которых ранее уведомлял Роскомнадзор. На данный момент документы находятся на согласовании в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора «Эха Москвы» Екатерины Павловой.

«У нас сейчас с этим проблем нет, все документы на согласование в Роскомнадзор направлены», - сообщила она, добавив, что не может сказать, сколько времени продлится оформление документов. «Но в целом проблемы устранены», - подчеркнула она.

По ее словам, Роскомнадзор помогал радиостанции с подготовкой документов, которые «готовятся в том числе на территории США». «Здесь не все от нас зависит, но в целом вся процедура согласована, все шаги согласованы, все сроки согласованы. У нас нет опасений на данном этапе», - пояснила Павлова.