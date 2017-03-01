«Роснефть» обжалует решение суда по ее иску к РБК

«Роснефть» обжалует решение Девятого арбитражного апелляционного суда, признавшего незаконным частичное удовлетворение иска о защите чести, достоинства и деловой репутации «Роснефти» к медиахолдингу РБК и трем его журналистам. «Конечно, будем обжаловать. Просто невозможно не обжаловать такое решение. Мы им не удовлетворены, будем добиваться правового решения», - сказал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

По решению суда журналисты, РБК и РБК ТВ должны в течение 10 суток опровергнуть оспоренную «Роснефтью» статью, сведения которой признаны судом недостоверными. Однако финансовое взыскание в 390 000 руб. судом с РБК полностью снято. Решение вступило в законную силу в среду и стало обязательным для исполнения.