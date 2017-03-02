Гендиректор Yahoo отказалась от годового бонуса из-за хакерской атаки 2014 года

Главный юрисконсульт Yahoo Рон Белл уволен за неисполнение обязанностей, а гендиректор компании Марисса Майер отказалась от бонуса за 2016 г. по итогам внутреннего расследования обстоятельств взлома около 500 млн аккаунтов клиентов компании в 2014 г. Об этом сообщает PC World со ссылкой на материалы, представленные Yahoo в Комиссию по биржам и ценным бумагам. Расследование пришло к выводу, что в компании достаточно знали о хакерской атаке 2014 г., но не приняли необходимые меры по изучению ситуации и не стали добиваться расследования. Информацию о взломе компания раскрыла в сентябре 2016 г. и обвинила в этом хакеров, связанных с неким государством.

Топ-менеджеры Yahoo и юристы компании еще в 2014 г. знали, что связанный с правительственными структурами хакер взломал как минимум несколько аккаунтов. Тогда 26 пользователей были уведомлены о том, что их аккаунты взломаны, также компания усилила меры защиты данных, но глубоко ситуация не изучалась и даже непонятно, насколько широко эта информация обсуждалась и осмысливалась за пределами юридического отдела и отдела по кибербезопасности. Впрочем, намеренного сокрытия информации о взломе не было, заключила комиссия.

В декабре 2016 г. Yahoo сообщила, что обнаружила следы кибератаки трехлетней давности, в результате которой хакеры могли получить доступ к данным более чем 1 млрд пользователей. Эти два взлома, скорее всего, не связаны между собой, считают в компании. В результате обеих атак хакеры получили доступ к именам пользователей, адресам их электронной почты, номерам телефонов, датам рождения и контрольным вопросам и ответам для восстановления паролей. В компании полагают, что данные, связанные с банковскими счетами и картами клиентов, не пострадали. Есть вероятность, что хакеры заполучили и зашифрованные пароли в результате обоих взломов.