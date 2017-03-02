В совет директоров «Ростелекома» выдвинут уходящий президент компании

Правительство включило в список кандидатов в совет директоров «Ростелекома» и нового руководителя компании, зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского, и уходящего президента «Ростелекома» Сергея Калугина. Это следует из текста правительственной директивы.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал директиву о назначении Михаила Осеевского руководителем «Ростелекома» вместо Сергея Калугина. Калугину министр связи Николай Никифоров предложил должность своего заместителя.