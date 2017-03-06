«Почта России» закупает компьютерную технику на сумму 8,5 млрд рублей

«Почта России» закупает компьютеры и серверное оборудование на общую сумму 8,5 млрд руб. для продолжения распространения Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В частности, компания купит 49 000 комплектов автоматизированных рабочих мест (АРМ) за 4,2 млрд руб. и 1038 единиц серверного оборудования за 4,3 млрд руб.

Комплект АРМ включает системный блок, монитор, многофункциональное устройство, источник бесперебойного питания и сканер штрих-кода, в серверное оборудование входят различные типы серверов, коммутаторы, маршрутизаторы и другие устройства.

«Проведенные закупки открывают новый этап масштабной IT-модернизации сети почтовых отделений, которая охватит все 42 000 отделений "Почты России", связав их в единую информационную систему», - говорится в сообщении.

В 2016 г. «Почта России» обновила 30 000 компьютеров в 17 200 отделениях. Единая автоматизированная система отделений почтовой связи была разработана «Почтой России» для замены более 15 программ, используемых ранее, на единую платформу.