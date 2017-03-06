Новый президент «Ростелекома» не планирует «кадровых зачисток» в ближайшие месяцы

Новый президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в ближайшие месяцы не планирует «кадровых зачисток» в компании.

«Я никогда, приходя на новое место работы, не принимаю каких-то поспешных кадровых решений. Я считаю, что в «Ростелекоме» очень сильная команда - и те результаты, которые есть, они подтверждают это. Наверно, какие-то изменения будут, но я пока не готов сформулировать, мы только начали друг с другом знакомиться. Поэтому, думаю, в течение ближайших месяцев мы будем идти тем коллективом», - заявил Осеевский на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что команда "Ростелекома" может быть расширена, не уточняя подробностей.

Кроме того, Осеевский отметил необходимость сформировать новое правление и передать ему целый ряд функций по выработке стратегии, стратегическому контролю, обсуждению бизнес-модели компании, ее структуры.

"Над этим мы в ближайшее время будем работать. Состав будет расширен - в него войдут не только топ-менеджеры головного офиса, но и некоторые руководители макрорегионов. Это будет рабочий орган, который будет осуществлять оперативное управление компанией", - заявил он.

Текущий состав правления, по словам Осеевского, не соответствует сегодняшней модели работы общества. «Надо формально и по существу организовать работу этого органа», - добавил он.

В настоящее время в состав правления "Ростелекома" входят бывший президент компании Сергей Калугин, финансовый директор Кай-Уве Мельхорн, старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом Галина Рысакова, два старших вице-президента Лариса Ткачук и Мария Флорентьева и советник президента Александр Цейтлин.