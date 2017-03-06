Суд подтвердил штраф ФАС в 500 000 рублей для Google за неисполнение предписания

Девятый Арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции о законности наложения Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дополнительного штрафа на Google Inc. в размере 500 000 руб. за неисполнение предписания ведомства. Об этом сообщил в понедельник, 6 марта, «Интерфаксу» представитель ФАС.

Апелляционная жалоба была подана 24 января. В конце декабря Арбитражный суд Москвы признал законным дополнительный штраф ФАС.

Во вторник, 28 февраля, стало известно, что Google предложил ФАС заключить мировое соглашение по основному спору со службой. Дело будет рассмотрено 27 марта.

Конфликт ФАС и Google продолжается с начала 2015 г. Тогда «Яндекс» пожаловался ФАС, что три производителя смартфонов с операционной системой Android (Fly, Explay и Prestigio) отказались от предустановки на свои телефоны сервисов «Яндекса», так как это запрещено Google, владельцем Android. ФАС признала, что Google злоупотребляет доминирующим положением, служба предписала Google устранить нарушения – убрать из договоров с производителями запрет на установку приложений конкурентов, а также отвязать приложения Google от магазина Google Play. Служба также оштрафовала корпорацию на 438 млн руб. (этот штраф Google тоже пытается оспорить).

Осенью прошлого года Google начал в рамках исполнения предписания рассылать пользователям смартфонов Android уведомления о том, что они могут удалить с устройств приложения Google и установить приложения других производителей. Однако полностью предписание ФАС не было исполнено. В ноябре прошлого года антимонопольная служба оштрафовала две компании – Google Inc. и Google Ireland – на 500 000 руб. каждую, т. е. в сумме на 1 млн руб., за неисполнение предписания.

Google пытается оспорить законность предписания ФАС и наложенных штрафов с конца 2015 г. Интернет-компания подала иск в Московский арбитражный суд, а в марте 2016 г. суд встал на сторону антимонопольной службы. Американская корпорация подала апелляционную жалобу, но в августе апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции. В октябре прошлого года Google подал кассационную жалобу.