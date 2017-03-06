Россия станет для Xiaomi ключевым потребительским рынком в 2017 году

В этом году российский рынок будет иметь для китайского производителя смартфонов Xiaomi ключевое значение. С таким заявлением выступил председатель совета директоров компании Лэй Цзюнь.

По его словам, последние три года Xiaomi пыталась работать на семи зарубежных рынках, но столкнулась со множеством проблем. В связи с этим было решено осуществлять внешнюю экспансию более умеренными темпами. «Сначала мы сосредоточились на Индии, в этом году собираемся уделить главное внимание России, а также Украине и Вьетнаму», - пояснил он.

На данный момент Xiaomi считается третьим крупнейшим производителем смартфонов в мире после Apple и Samsung.