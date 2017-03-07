ФАС завела дело против «Ростелекома»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «Ростелеком» по заявлению «Мегафона» о навязывании условий, ограничивающих пропуск трафика. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Дело заведено по признакам нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 федерального закона «О защите конкуренции».Дело было заведено из-за того, что «Ростелеком» не исполнил предупреждение, которое ФАС выдала по итогам рассмотрения заявления «Мегафона», пояснили в службе. Рассмотрение дела запланировано на 28 марта 2017 г.