Сетью «Вымпелкома» будут управлять Huawei и Nokia

Компания «Вымпелком» передаст управление своей сетью на аутсорсинг своим партнерам - компаниям Huawei и Nokia. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель «Вымпелкома» Шелль Йонсен.

"Ряд сотрудников будут физически переведены в штат наших партнеров", - отметил он. "Вымпелком" сохранит за собой функции в сферах продаж, маркетинга, а также все коммерческие функции, будет самостоятельно принимать продуктовые, сервисные решения, добавил Йонсен.

В январе «Вымпелком» подписал соглашение с Huawei о разработке плана по внедрению решений 5G и интернета вещей (IoT). По условиям соглашения в I квартале 2017 г. будет проведено тестирование технологии LTE-U (LTE-Unlicensed) на нелицензируемых частотах в диапазоне 5 ГГц, а также функций LTE-Advanced Pro (так называемое промежуточное решение 4,5G). Запуск в коммерческую эксплуатацию сети 5G запланирован на 2020 г.