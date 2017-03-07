Россия потеряла контракт на запуск испанского спутника, он ушел к SpaceX

Испанский спутник PAZ будет запущен вместе с американской частной ракетой Falcon 9 компании SpaceX. Изначально планировалось, что запуск произойдет совместно с российской ракетой «Днепр». Об этом сообщили в компании Hisdesat, являющейся заказчиком запуска.

«Hisdesat, испанская правительственная компания, предоставляющая услуги спутниковой связи, подписала соглашение с американской компанией SpaceX о запуске радиолокационного спутника наблюдения Земли PAZ на борту ракеты Falcon 9. Запуск планируется провести в течение последнего квартала 2017 г.», - уточнили в компании.

Контракт на запуск с ракетой «Днепр» был заключен в 2015 г. в ходе авиасалона МАКС-2015. Пуск должен был состояться в том же году, но не раз откладывался.

В 2015 г. командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил, что программа запусков российско-украинских конверсионных ракет «Днепр» приостановлена. Спутник разработан и изготовлен корпорацией Airbus. Он предназначен для картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных, земельных и лесных ресурсов.