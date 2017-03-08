Apple: Уязвимости из утечки Wikileaks в основном устранены

Все ключевые уязвимости продуктов Apple из утечки Wikileaks о хакерских разработках ЦРУ уже устранены. Об этом представитель компании сообщил ресурсу TechCrunch. Apple подчеркивает, что обнаруженные хакерами уязвимости, о которых ЦРУ предположительно намеренно не сообщала разработчику, вряд ли можно было успеть использовать.

«Наши продукты и их программное обеспечение разработаны с целью быстрейшего обновления систем безопасности. Почти у 80% пользователей установлена новейшая версия iOS. Предварительный анализ показывает, что большинство опубликованных уязвимостей уже закрыты, но мы продолжим работу по их выявлению и немедленному устранению», - заявил представитель Apple.

Wikileaks опубликовала список уязвимостей, которые, по мнению организации, позволяют подслушивать пользователей устройств на iOS, в том числе iPhone, а в отдельных случаях - полностью контролировать устройства. Авторы утечки предполагают, что часть уязвимостей была обнаружена профильным отделом ЦРУ, а часть - получена у сторонних хакеров.