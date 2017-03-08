ЦРУ назвало серверы для прослушки именем Путина – Wikileaks

ЦРУ назвало несколько секретных серверов для прослушки именем президента Путина, сообщила организация Wikileaks, продолжающая обрабатывать массив документов последней утечки из секретной службы. Из документа следует, что пять тестовых серверов с разными IP назывались Pocket Putin («Карманный Путин»).

Накануне Wikileaks опубликовал массив документов под кодовым названием Vault 7, раскрывающий истинный размах хакерских операций ЦРУ. Из документов следует, что этой работой заняты не менее 5000 сотрудников, а созданные ими программы широко используются для скрытой слежки через сетевую инфраструктуру, смартфоны и бытовые устройства. ЦРУ отказалось комментировать утечку, руководитель комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн заявил, что уверен в связях Wikileaks с Россией, но не располагает доказательствами этого.