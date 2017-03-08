Утечка Wikileaks о ЦРУ хуже файлов Сноудена – СМИ

Новая утечка WikiLeaks о деятельности подразделений киберразведки в ЦРУ вызвала негодование в профессиональной среде, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в разведслужбе США. По его словам, масштаб утечки по значимости, если не по объему, превосходит разоблачения Эдварда Сноудена. «Информацию в течение долгого времени собирали и передавали WikiLeaks», — отметил источник.

Сам Сноуден заявил, что документы похожи на настоящие, и назвал подход ЦРУ к уязвимостям «крайне безответственным», поскольку они - как и методы обхода киберзащит - в перспективе могут быть использованы кем угодно.

Портал BuzzFeed пишет о «панике» среди сотрудников разведки. Один из них на условиях анонимности признал, что последняя утечка «хуже Сноудена». «Это все равно что передать наш самый большой киберпистолет каждому, у кого есть интернет», - передает его слова «РИА Новости».

«Документы, опубликованные WikiLeaks, чрезвычайно опасны. Они не только ставят под угрозу текущие операции, но и раскрывают детали наших подходов и методов работы, о которых не должны знать наши противники», — добавил собеседник издания. Портал WikiLeaks на этой неделе опубликовал секретные материалы ЦРУ, в которых описаны инструменты для взлома мобильных телефонов, компьютеров и телевизоров. Согласно документам сотрудники спецслужбы используют целый набор инструментов, в том числе вредоносные программы, против которых пока не существует защитных механизмов.