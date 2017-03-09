Ассанж: Wikileaks поделится программами ЦРУ c хакнутыми компаниями

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж сегодня пообещал, что предоставит технологическим компаниям, чьи продукты стали жертвами хакерских программ ЦРУ, доступ к этим программам. Это поможет им закрыть дыры в оборудовании и программном обеспечении, заявил Ассанж в ходе пресс-конференции.

Во вторник Wikileaks опубликовал список уязвимостей, которые, по мнению организации, позволяют подслушивать пользователей мобильных устройств на iOS от Apple и Android от Google, а также скрытно следить за людьми через «выключенные» телевизоры Samsung. Все три компании заявили, что закрыли большинство лазеек и ведут собственные расследования.