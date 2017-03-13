Ученые: 48 млн пользователей Twitter – боты

От 9% до 15% активных англоязычных пользователей сервиса микроблогов Twitter - это боты, показало новое исследование Университета Южной Калифорнии. При экстраполяции полученного результата на всю месячную аудиторию пользователей Twitter - 319 млн человек - это дает порядка 48 млн нечеловеческого населения этого сервиса.

Оценка исследователей существенно выше, чем оценка самой Twitter в 5-8,5%, представленная в SEC в 2014 г., пишут ученые. Причем даже 15% могут оказаться консервативной оценкой, отмечают они, за счет все большего распространения автоматизированных аккаунтов-киборгов, публикующих информацию с участием человека. Другое исследование Университета Южной Калифорнии, например, показало, что до 19% всех твитов на пике предвыборной президентской кампании в США принадлежали ботам.

Представитель Twitter заявил CNBC, что, хотя люди склонны негативно относиться к ботам, в реальности они могут приносить большую пользу, «например, предупреждая людей о природных катастрофах». Авторы исследования признают этот аспект деятельности ботов, но говорят и о значительной роли ботов при распространении, например, дезинформации и террористической пропаганды.