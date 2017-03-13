Радиостанция «Эхо Москвы» стала полностью российской компанией

«Эхо Москвы» выполнило требование Роскомнадзора, радиостанция стала полностью российской компанией. Об этом сообщил «Интерфаксу» главный редактор станции Алексей Венедиктов в понедельник.

«Теперь осталась регистрация, налоговая регистрация, чисто бумажная работа», - пояснил он.

Венедиктов напомнил, что до поправок в закон о СМИ, касающихся иностранного владения российскими изданиями, американские акционеры владели 34% компании, после вступления в силу поправок их владение уменьшилось до 19,92%.

10 февраля стало известно, что Роскомнадзор направил информационное письмо в «Эхо Москвы» с просьбой до 15 февраля привести в соответствие с законодательством России структуру компании. Как сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, Роскомнадзор попросил радиостанцию решить проблему с учредительными документами и подчеркнул, что ситуация носит «технический характер».

В свою очередь Венедиктов отметил, что в соответствии с требованиями надзорного ведомства радиостанции, возможно, придется менять состав учредителей. Он сообщил, что согласится с требованиями Роскомнадзора, но на их выполнение потребуется время.