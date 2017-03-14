Российскую «дочку» Apple признали виновной в координировании цен на iPhone

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «дочку» Apple – «Эппл рус» – виновной в координировании цен на смартфоны iPhone 5-го и 6-го поколений. Такое решение было вынесено на заседании комиссии ведомства, передает RNS.

В отношении других компаний – Apple Holding B. V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. – дело было прекращено из-за отсутствия в их действиях нарушений антимонопольного законодательства.

«Предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства ООО "Эппл рус" не выдавать в связи с прекращением осуществления незаконной координации экономической деятельности», - заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.