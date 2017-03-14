Лидер «Шалтая-Болтая» Аникеев пошел на сделку со следствием

Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев, обвиняемый в незаконном доступе к компьютерной информации, заключил сделку со следствием, сообщил «Интерфаксу» адвокат Аникеева Руслан Коблев.

«Мой подзащитный заключил досудебное соглашение со следствием, но его условия мы не комментируем»,- сказал Р. Коблев. По его словам, Аникеев будет просить о рассмотрении дела в особом порядке, что предполагается законодательством при заключении досудебного соглашения. Если суд согласится рассмотреть дело в особом порядке (без исследования доказательств по делу), Аникееву по закону не может быть назначено наказание свыше двух третей от максимальной санкции.

Максимальное наказание по инкриминируемой хакеру статье (ч. 3 ст. 272 УК, «Неправомерный доступ к компьютерной информации») - пять лет лишения свободы.

Трое участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» – Владимир Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов - были арестованы Лефортовским судом в декабре 2016 г. Аникеев и Тепляков признали вину. Хакеры обвиняются в том, что украли и опубликовали переписку высокопоставленных российских чиновников. Подробностей официальные источники не сообщали.

В СМИ их дело связали с расследованием в отношении сотрудников ФСБ и менеджера «Лаборатории Касперского», обвиняемых в госизмене. Однако адвокаты фигурантов дела неоднократно опровергали эту информацию. «Росбалт» писал, что карьера создателя «Шалтай-Болтая», взявшего себе псевдоним Льюис в честь создателя персонажа Льюиса Кэрролла, прервалась после частичной публикации переписки помощника президента Владислава Суркова. Об организации ее размещения на украинских сайтах стало известно осенью 2016 г. «Аникеев все время вел двойную, а то и тройную игру. Ну и доигрался», – рассказал источник агентства.