В Москве задержан шеф-редактор агентства Regnum

В Москве в ночь со вторника на среду был задержан гражданин Белоруссии, шеф-редактор агентства Regnum Юрий Баранчик, сообщается на сайте издания. Сейчас он находится в Дорогомиловском РОВД столицы.

«Regnum предполагает, что задержание Баранчика проведено по запросу белорусских властей, которые с начала декабря 2016 г. ведут политическое преследование авторов и сотрудников агентства по надуманным обвинениям в «разжигании межнациональной розни», по которым им грозит до 12 лет заключения», - говорится в сообщении агентства.

В декабре 2016 г. в Минске по делу о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды были арестованы три журналиста агентства.