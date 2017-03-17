Роскомнадзор заблокировал 175 сайтов и сообществ «зацеперов»

Роскомнадзор добавил в единый реестр запрещенной информации на основании экспертных заключений Роспотребнадзора и судебных решений 175 страниц сайтов, посвященных зацепингу. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Информация на сайтах содержала материалы (в том числе фото и видео), пропагандирующие проезд на транспорте запрещенным способом на не предназначенных для проезда частях подвижного состава. Такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», - отмечается в сообщении.

На данный момент доступ к интернет-страницам ограничен администрацией сайтов, ссылки исключены из единого реестра.