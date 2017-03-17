Госдума одобрила законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о быстрой блокировке дубликатов сайтов, предоставляющих доступ к нелицензионному контенту. За принятие проекта проголосовали 414 депутатов, еще трое воздержались.

Документ вводит понятие «производный сайт в сети интернет», а также определяет порядок ограничения доступа к таким порталам на основании обращений правообладателей в Московский городской суд и последующих судебных приказов.

Также законопроект обязывает поисковики удалять из выдачи ссылки на пиратские сайты, «на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на постоянной основе на основании судебных решений».