Дума поддержала поручение проверить законность работы русской службы CNN

Госдума одобрила протокольное поручение о проверке деятельности русских служб «Голоса Америки», «Радио Свобода» и CNN на соответствие российскому законодательству, передает «Интерфакс».

С таким предложением ранее к депутатам обратился первый замруководителя думского комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).

Он обратил внимание на то, что 14 марта сенатор Конгресса США от Нью-Гемпшира Джин Шахин внесла «законопроект, предоставляющий дополнительные полномочия министерству юстиции исключительно с целью проверки российской телекомпании Russia Today на соответствие американскому законодательству об иностранных агентах».

«Учитывая, что преследование на основании специально принимаемого репрессивного законодательного акта может нанести ущерб не только деловой репутации российской телекомпании, но и Российской Федерации в целом, считают необходимым принять учредительные ответные меры», - говорится в поручении.