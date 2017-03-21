ФАС согласует с Google условия мирового соглашения в течение 10 дней

Возможные условия мирового соглашения ФАС с Google будут согласованы в течение ближайших 10 дней, сообщил руководитель антимонопольного регулятора Игорь Артемьев.

«Мы работаем с ними, они с нами общаются. Нужно еще несколько, наверное, дней или может быть неделя, или может быть 10 дней, чтобы мы согласовали возможные условия. Они, как вы знаете, предложили мировое соглашение», – сказал Артемьев.

Он напомнил, что ФАС настаивает на том, что «нарушение было, поэтому факт признания нарушения антимонопольного будет зафиксирован».

Google 27 февраля обратился в ФАС с намерением заключить мировое соглашение по делу о злоупотреблении компанией доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в операционной системе Android.

Артемьев уже сообщал, что ФАС готова заключить мировую с Google при условии выполнения предписания службы, и не исключил снижения штрафа для американской корпорации (за нарушение закона «О конкуренции» ранее Google был оштрафован на 438 млн руб.).

Конфликт американской интернет-компании и ФАС продолжается с февраля 2015 г. после жалобы «Яндекса». Служба признала Google виновным в нарушении закона о конкуренции и предписала компании отвязать магазин приложений Google Play от других сервисов, в том числе поиска. При этом Google должен был исключить из соглашений с вендорами ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков.

Google с тех пор пытается через суд признать незаконным решение ФАС.