Apple представила красный iPhone 7 и новый iPad

Apple Inc. представила обновленную версию планшета iPad и смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus в красном цвете.

Красные смартфоны будут выпущены ограниченной серией, которая называется RED Special Edition. Часть средств от продажи красных iPhone 7 пойдут в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.

В США приобрести такой смартфон можно будет за $749 и выше. В России iPhone 7 и iPhone 7 Plus в красном корпусе с памятью 128 ГБ и 256 ГБ будут доступны по цене от 60 990 руб.

У нового планшета от Apple будет более ярким дисплей Retina диагональю 9,7 дюйма с разрешением свыше 3,1 млн пикселей. Устройство весом менее 500 грамм сможет обходиться без подзарядки в течение целого дня.

В России новинку можно будет заказать с 24 марта, стоимость устройства с памятью на 32 ГБ и с поддержкой сотовой связи составит 34 990 руб., только с поддержкой WiFi - 24 990 руб.