 
Игра-антистресс
Откройте замки на «Ведомостях» за 18 секунд
Мы были одним из первых медиа в России, запустившим платную онлайн-подписку. Некоторых она безумно раздражает. У вас есть возможность снять стресс и взорвать замки на статьях – главное, продержаться 18 секунд. Просто кликайте на замки и не пропускайте их. Если вы попадете на статью без замка – все пропало.
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Кликните на первый замок, и игра запустится!
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