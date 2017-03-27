Группа ГАЗ может возродить бренд «Волга»

Группа ГАЗ в среднесрочной перспективе может вернуться к производству автомобилей под маркой «Волга», но уже в сегменте коммерческих автомобилей. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров и совладелец «Русских машин» Зигфрид Вольф. Совместно с Питером Кообом он контролирует 12,5% акций компании.

«Русским машинам» не хватает среднеразмерного автомобиля, полагает Вольф: «Я его называю транспортировщиком – автомобиль, который был бы меньше, чем «Газель». По типу Volkswagen Caddy, например». Такие автомобили выпускаются как в грузовом варианте с двумя местами для водители и пассажира впереди и цельнометаллическим кузовом, так и в пассажирском – пятиместном.

Вольф считает, что «Волга» ассоциируется с «серьезным, надежным производством» и означает участие в пассажирских перевозках, транспортировке. «На мой взгляд, «Волга» как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов, – говорит Вольф. – Я бы не стал отказываться от этого сегмента. Если мы запустим подобный автомобиль, он будет обладать всеми теми характеристиками, которыми обладает наша продукция: конкурентоспособная цена, высокое качество, надежность». Какой может быть платформа у такого «каблучка» – собственная или заимствованная, пока не ясно. «Это то, над чем мы сейчас работаем», – объясняет Вольф.

Представитель «Русских машин» не стал раскрывать подробности. Человек, близкий к компании, уточняет, что решений относительно выпуска коммерческих автомобилей под маркой «Волга» пока нет.

ГАЗ закончил производство классических – легковых – автомобилей «Волга» в 2008 г. В том же году было запущено производство легковых машин Volga Siber на базе модели Chrysler Sebring (для этого группа ГАЗ приобрела у Chrysler линию мощностью 160 000 машин), но в 2010 г. проект был закрыт. «Новый продукт оказался не тем, что было нужно рынку. Машина была слишком большой и прожорливой, а тренд – противоположным», – вспоминает Вольф. Высвободившиеся мощности в дальнейшем были использованы для организации контрактного производства. Сейчас по этой схеме в Нижнем Новгороде выпускаются легковые Volkswagen и Skoda, а также легкие коммерческие автомобили Mercedes-Benz.

Возвращаться к производству собственных легковых автомобилей группа ГАЗ не намерена, обещает Вольф. Такие машины становятся все более привязанными к определенным брендам и по-прежнему являются индикатором статуса. Покупатели же коммерческих автомобилей больше заинтересованы в другом, объясняет он: в производительности, грузоподъемности, топливной эффективности, стоимости владения, наличии решений, которые позволяют контролировать использование парка с помощью спутников, и проч. «Поэтому нам лучше сосредоточиться на адресных решениях, ориентированных на конкретных заказчиков», – резюмирует Вольф.

На российском рынке «каблучков» с долей 94% доминирует Lada с автомобилем Largus, построенным на платформе B0 альянса Renault-Nissan, гласят данные «Автостата». Главная причина успеха Largus – его цена, комментирует исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Вазовская модель стоит от 499 900 руб. (в версии фургон, есть также более дорогие пассажирские модификации), а занимающий 2-е место Volkswagen Caddy – от 1,37 млн руб. Если группе ГАЗ тоже удастся разработать бюджетный продукт, то компания сможет потеснить позиции Largus, а если еще и предложит версии «каблучков», которых нет у «АвтоВАЗа», то даже расширит рынок, считает Удалов.

Готовый бренд сэкономит ГАЗу деньги и время – разработка имени для автомобиля обходится примерно в 2 млн руб. и занимает около 1,5 года, говорит директор BrandLab Александр Еременко. Эта компания разработала для «АвтоВАЗа» такие названия, как Largus, Granta, Vesta. ГАЗ также может сыграть на патриотических чувствах, отмечает он: среди потребителей «каблучков» много частных предпринимателей, которым больше 40 лет, и все помнят марку «Волга». Но есть и риски: у клиентов может невольно возникнуть ощущение того, что в новинке применяются какие-то технические решения от старой «Волги», предупреждает Еременко. Компании нужно будет объяснять, в чем связь, почему для новинки было выбрано именно это имя, добавляет он.

По мнению Удалова, каким будет имя у новинки ГАЗа, не принципиально, клиентам важнее будет знать то, что машина выпускается компанией, имеющей опыт производства как собственных автомобилей, так и иномарок.