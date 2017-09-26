Миноритарии ГАЗа требуют взыскать с Олега Дерипаски и Вадима Сорокина почти 11,5 млрд руб.
Группа ГАЗ считает претензии необоснованным и готова судиться
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Миноритарии ГАЗа требуют взыскать с Олега Дерипаски и Вадима Сорокина почти 11,5 млрд руб.
Е. Разумный / Ведомости
Фонды The Prosperity Cub Fund, The Prosperity Quest Fund и The Russian Prosperity Fund (ими управляет Prosperity Capital Management, суммарно фондам принадлежит почти 7% ГАЗа) подали 26 сентября иск в Арбитражный суд Нижегородской области, указано на его сайте. Ответчиками заявлены Олег Дерипаска, контролирующий акционер «Русских машин» (куда входит ГАЗ) и президент группы ГАЗ Вадим Сорокин. Сумма претензий — 11,45 млрд руб. Самого иска на сайте суда нет.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}