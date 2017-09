Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Миноритарии ГАЗа требуют взыскать с Олега Дерипаски и Вадима Сорокина почти 11,5 млрд руб. Е. Разумный / Ведомости

Фонды The Prosperity Cub Fund, The Prosperity Quest Fund и The Russian Prosperity Fund (ими управляет Prosperity Capital Management, суммарно фондам принадлежит почти 7% ГАЗа) подали 26 сентября иск в Арбитражный суд Нижегородской области, указано на его сайте. Ответчиками заявлены Олег Дерипаска, контролирующий акционер «Русских машин» (куда входит ГАЗ) и президент группы ГАЗ Вадим Сорокин. Сумма претензий — 11,45 млрд руб. Самого иска на сайте суда нет.