Автомобильная промышленность

Миноритарии ГАЗа требуют взыскать с Олега Дерипаски и Вадима Сорокина почти 11,5 млрд руб.

Группа ГАЗ считает претензии необоснованным и готова судиться

Фонды The Prosperity Cub Fund, The Prosperity Quest Fund и The Russian Prosperity Fund (ими управляет Prosperity Capital Management, суммарно фондам принадлежит почти 7% ГАЗа) подали 26 сентября иск в Арбитражный суд Нижегородской области, указано на его сайте. Ответчиками заявлены Олег Дерипаска, контролирующий акционер «Русских машин» (куда входит ГАЗ) и президент группы ГАЗ Вадим Сорокин. Сумма претензий — 11,45 млрд руб. Самого иска на сайте суда нет.

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