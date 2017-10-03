Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Электричество обилетят
Москва начнет формировать российский рынок электробусов
Будущими тендерами города интересуются как локальные, так и иностранные производители
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На подзарядку электробуса группы «Камаз» требуется 6–20 мин
ПАО «Камаз»
C 2021 г. власти Москвы перестанут закупать дизельные автобусы для использования на городских пассажирских маршрутах и сконцентрируются на приобретении электробусов. Соответствующие изменения в программе «Развитие транспортной системы» были одобрены в августе 2017 г. на заседании президиума правительства Москвы. «Многие мировые мегаполисы также идут по пути постепенного отказа от дизельного транспорта, – поясняется в материалах мэрии. – К примеру, в 2025 г. парижский парк НГПТ будет на 80% состоять из электробусов и на 20% – из автобусов, работающих на возобновляемом газе. Мадрид, Мехико и ряд других городов к 2025 г. планируют полностью убрать со своих улиц дизельные автобусы».
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