Российский рынок коммерческих автомобилей растет второй год подряд

В этом году тон задает премиальная техника, спрос на которую в сегменте грузовиков, например, вырос в разы

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Заводы по производству грузовиков вновь загружены Е. Кузьмина / Ведомости

За годы кризиса рынок коммерческих автомобилей сократился почти вдвое. В этом году сложилась ситуация, создающая условия для начала восстановления российской экономики, комментирует представитель «Автостата». ВВП страны в этом году растет, цена нефти держится на уровне $50 за баррель с небольшими отклонениями в ту или другую сторону, при этом избегая очень резких скачков, перечисляет он. Рубль тоже сохраняет устойчивый курс к основным мировым валютам – около 60 руб. за $1 и примерно 70 руб. за 1 евро. Все это в итоге создает благоприятные условия для роста рынка коммерческой техники в стране, заключает он.

Потребители оживились