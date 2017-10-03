Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Иномарки подгоняют местных
Российский рынок коммерческих автомобилей растет второй год подряд
В этом году тон задает премиальная техника, спрос на которую в сегменте грузовиков, например, вырос в разы
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Заводы по производству грузовиков вновь загружены
Е. Кузьмина / Ведомости
За годы кризиса рынок коммерческих автомобилей сократился почти вдвое. В этом году сложилась ситуация, создающая условия для начала восстановления российской экономики, комментирует представитель «Автостата». ВВП страны в этом году растет, цена нефти держится на уровне $50 за баррель с небольшими отклонениями в ту или другую сторону, при этом избегая очень резких скачков, перечисляет он. Рубль тоже сохраняет устойчивый курс к основным мировым валютам – около 60 руб. за $1 и примерно 70 руб. за 1 евро. Все это в итоге создает благоприятные условия для роста рынка коммерческой техники в стране, заключает он.
Потребители оживились
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