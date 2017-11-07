Место «Независимости» займет «Авилон»

Ранее у «Авилона» был только один салон BMW – на Волгоградском проспекте Евгений Егоров / Ведомости

Место бывшего дилерского центра BMW на Белой Даче ГК «Независимость» займет автодилер «Авилон». Там компания будет также продавать автомобили BMW.

Вакансии в дилерский центр «Авилон» на Белой Даче уже есть на сайте по поиску работы и сотрудников HeadHunter (hh.ru). Это подтвердил и представитель автоконцерна, уточнив, что персонал для нового дилерского центра уже тренируют. Председатель совета директоров АГ «Авилон» не ответил на запросы «Ведомостей».

Точная дата открытия пока не определена, отмечает представитель BMW Group Россия: скорее всего, дилерский центр заработает в конце ноября - начале декабря 2017 г.

Ранее у «Авилона» был только один салон BMW - на Волгоградском проспекте. У «Независимости» их было два - второй на проспекте 60-летия Октября. Решения по второму дилерскому центру пока не приняты, отметил представитель BMW Group.

Автоконцерн разорвал контракт с «Независимостью» с 1 октября 2017 г. Автодилер перестал выполнять обязательства по выкупу автомобилей перед клиентами, что нарушало условия договора о статусе официального дилера BMW, отмечалось в сообщении импортера. Оба дилерских центра «Независимости» приостановили продажу автомобилей в середине сентября, рассказывал ранее представитель BMW. Тогда BMW Group Россия выдала клиентам 47 машин за свой счет, взяв на себя финансовые риски дилера.

Представитель «Независимости» отмечал, что контракт был расторгнут с BMW «в связи с постоянной убыточностью продажи автомобилей данной марки и отсутствием перспектив».

«Авилон» активно борется за тот рынок, который потерял его конкурент. Ранее в сентябре компания подала заявку на дилерство Volvo. Итоги тендера до сих пор не подведены, говорит представитель автопроизводителя. «Независимость» потеряла дилерство Volvo в начале октября 2017 г.

«Независимость» столкнулась с финансовыми трудностями несколько лет назад из-за падения российского авторынка. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, с 2012 по 2016 г. он сократился в два раза до 1,43 млн машин. Банкам-кредиторам «Независимость», по собственным данным, задолжала около 6 млрд руб. Сейчас компания ведет переговоры о реструктуризации долга.