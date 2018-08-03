Hyundai Creta впервые стала лидером на Дальнем Востоке

По итогам первого полугодия на Creta пришлось 38% российских продаж Hyundai Евгений Разумный / Ведомости

Кроссовер Hyundai Creta, выпускаемый в Санкт-Петербурге, впервые стал лидером рынка новых автомобилей на Дальнем Востоке по итогам июня 2018 г., гласят данные «Автостата». Всего в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) в этом месяце было продано 1600 машин (рост на 29% по сравнению с июнем 2017 г.), из них на Creta пришлось 123 шт. (рост более чем вдвое). На втором месте – кроссовер Toyota RAV4, также выпускаемый в Санкт-Петербурге (96 шт., его продажи в ДФО упали на 24%). На третьей позиции – импортируемый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (94 шт., рост на 62%), который был лидером местного рынка в предыдущие месяцы 2018 г. Он же пока сохраняет первое место и по итогам всего полугодия (за ним следует RAV 4 и Creta).

Creta – один из бестселлеров марки в России. По итогам первого полугодия на нее пришлось 38% российских продаж Hyundai (второй результат после Solaris). Это бюджетный автомобиль, к тому же кроссовер, а на Дальнем Востоке традиционно любят такие автомобили, комментирует исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. В числе других участников топ-5 по итогам июня – «УАЗ Патриот» (выпускается в Ульяновске) и Nissan Terrano (Москва). Но основная причина того, что Creta обогнала по продажам японский кроссовер, – это господдержка, уверен Удалов.

В апреле 2018 г. Минпромторг изменил условия госпрограммы льготного автокредитования для Дальнего Востока, увеличив субсидируемую скидку с 10 до 25%, чтобы поддержать отечественную продукцию в конкуренции с подержанными импортными машинами, напоминает Удалов. Скидка дается по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (для семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей). В программе участвуют локально производимые модели стоимостью до 1,45 млн руб. Для сравнения: рекомендованные розничные цены Creta для российского рынка составляют 819 900–1 257 900 руб. (без учета лимитированных серий и дополнительных опций).

Creta стала лидером в том числе благодаря госпрограмме, соглашается представитель Hyundai.

В 2017 г. лидером рынка ДФО был кроссовер RAV4, а Creta тогда замыкала первую пятерку. Эта модель тоже участвует в программе льготного автокредитования наряду с другой моделью Toyota, выпускаемой в Санкт-Петербурге, Camry. «Но эффект в общем масштабе ограничен в связи с тем, что только самые базовые версии наших моделей вписываются в ценовой лимит 1 450 000 руб. Тем не менее мы благодарны Минпромторгу за эту поддержку», – комментирует представитель Toyota.

Для покупателей в большинстве регионов России госпрограмма льготного автокредитования завершилась этой весной, а специальная программа для Дальнего Востока продолжает действовать. По мнению Удалова, за счет господдержки у Creta есть все шансы сохранить лидерство на местном рынке и в последующие месяцы.