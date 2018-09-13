Авто / Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4652 от 13.09.2018 под заголовком: Автомобили выезжают на НДС

PwC улучшила прогноз продаж легковых автомобилей в России

Господдержка сократилась, но спрос подстегнет планируемое повышение НДС
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В 2018 г. российский рынок легковых автомобилей в базовом сценарии вырастет на 12% до 1,65 млн шт., в оптимистическом – на 14% до 1,68 млн машин. Такой прогноз содержится в отчете PwC. Консалтинговая компания улучшила оценку: в начале года она прогнозировала рост на 11% (тогда был указан только базовый сценарий).

Стимулы для роста

В прошлом году российский автомобильный рынок вернулся к росту после четырехлетнего падения. По итогам первого полугодия 2018 г. продажи выросли на 19% до 790 000 легковых машин. Вплоть до весны 2018 г. государство стимулировало спрос за счет субсидирования скидок при покупке новых автомобилей по разным программам.

Основные выделенные средства закончились, власти продолжили финансировать только локальную программу для машин, продаваемых на Дальнем Востоке. В перспективе при необходимости власти могут вернуть общероссийские программы – механизм программ льготного автокредитования и лизинга сохранен до 2020 г. Но дополнительные деньги на эти инструменты пока не выделялись.

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