Как Энди Палмер сделал прибыльной Aston Martin

За четыре года в Aston Martin Энди Палмер разобрался, что было не так в работе компании, и подготовил ее к IPO

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Энди Палмер Bloomberg / Getty Images

За первые 100 лет с момента основания в 1913 г. Aston Martin семь раз становился банкротом. На втором веку своей жизни компания этого не допустит, утверждает ее гендиректор Энди Палмер. При нем автопроизводитель впервые с 2008 г. отчитался о четырех кварталах прибыльной работы подряд (компания сообщила об этом в релизе по итогам девяти месяцев 2017 г.), вернулся в «Формулу-1», и теперь интрига в том, как его усилия оценят на грядущем IPO. Оно может пройти уже в октябре, ожидает FT. Проспект эмиссии должны выпустить 20 сентября. Компания намерена продать не менее четверти акций и считает, что достойная ее капитализация – 5 млрд фунтов стерлингов. Это позволит претендовать на включение в FTSE 100.

Aston Martin постоянно сравнивают с Ferrari, так как это единственный публичный производитель люксовых машин, объясняет FT. Если IPO пройдет по плану, англичане обставят итальянцев: 5 млрд фунтов – это в 20 раз больше ожидаемой в следующем году прибыли, у Ferrari это соотношение равно 15.

Первый байк и авто

В душе Палмер байкер. В 1979 г. 16-летний Палмер променял школу на работу учеником в британской Automotive Products (позже он вернется к обучению и в 1990 г. получит высшее инженерное образование в Уорикском университете, а в 2004 г. – в Университете Крэнфилда). «До работы было 12 миль, а мама и папа не собирались вставать рано каждое утро. Нужен был транспорт, и явно не велосипед, – рассказывал он журналу Gear Patrol. – В 16 я завел Yamaha RD50 и через год, когда мне стукнуло 17, купил самый большой байк, который я мог себе позволить <...> Honda 250 Superdream. С тех пор у меня всегда есть мотоцикл». Сейчас у него в гараже стоит BMW K1600.

Машина для 007 В романах Яна Флеминга агент 007 ездит на Bentley. Но в фильмах Джеймс Бонд садится за руль самых разных брендов, от Lincoln до BMW. Однако прежде всего суперагент ассоциируется с Aston Martin. Этой маркой он пользуется в 12 фильмах, начиная с третьего фильма бондианы – «Голдфингер» (1964). Это почти половина лент о 007. Но в следующем фильме Бонд может разъезжать на суперкаре другого британского производителя – Lotus, пишет FT. Ее машины дважды появлялись в фильмах – в «Шпионе, который меня любил» (1977) и «Только для твоих глаз» (1981), оба с Роджером Муром в главной роли. Продажи Lotus Esprit после выхода второго фильма подскочили на 20%, уверяет компания.

У Палмера три дочери и сын. FT пишет, что, когда сын окончил 6-й класс, они вдвоем отправились на мотоцикле по Шотландии с целью объехать как можно больше регионов, где делают виски (сын не пил, на всякий случай уточнил Палмер).

Родился Палмер в Бирмингеме и часто бегал после уроков на автозавод в Мидлендсе, в пяти милях от школы, пишет FT. Первым его автомобилем стал Volkswagen Polo Mk1. «Моей второй машиной была Vauxhall – заднеприводная Vauxhall странного желтого цвета. Не Viva... [модель] не могу вспомнить, – рассказывал он Gear Patrol. – Потом у меня были две Volvo. Что мне в них нравилось, так это задний привод: я люблю заднеприводные машины (им оснащаются и Aston Martin. – «Ведомости»). Думаю, это были 343-я и 345-я [модели]».

Первая корпоративная машина у Палмера появилась после того, как он в 1986 г. перешел в Rover Group и вырос до главного инженера по трансмиссиям. «Наша компания создала Rover 800 на базе Honda Legend. Руководство получало эти машины и почему-то быстро их меняло. [Работники] моего уровня могли получить подержанную машину начальника. В ней был 2,5-литровый движок <...> Это была машина руководителей. Помню, как я приехал на ней к маме с отцом с чеширской улыбкой. После этого у меня было множество корпоративных машин» (цитата по Gear Patrol).

Сейчас его корпоративное авто – DB11 V12. А лично он владеет зеленым Aston Martin V8 Vantage 1980 г. и белым Aston Martin GT8, кроме того, Палмер оформил заказ на Vantage.