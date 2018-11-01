Volvo S60: Свидание с Брунгильдой

Красный спортивный костюм от R-design очень к лицу новой Volvo S60

Для начала она мне отвесила подзатыльник – когда я недостаточно ей поклонился. Прям так, неожиданно и смачно, как плохому мальчишке, которого заносит и он забыл об уважении к дамам. Затем треснула по голове еще разок – чтобы лучше запомнил. Потом мы подружились.

Мы познакомились в Калифорнии, в Городе ангелов, недалеко от тех мест, где рождаются самые сладкие и несбыточные грезы человечества. Она же была вполне реальной, была зачата в Швеции в смешанном браке (говорят, дети родителей разных кровей получаются очень красивые), но по стечению обстоятельств (последствия стечения обстоятельств всегда странные, правда?) уже младенцем оказалась в Штатах. Родители почему-то решили, что именно ей предстоит покорять своей красотой и достоинствами самую автомобилизированную страну мира. Ей построили за $1,1 млрд новый большой дом в штате Южная Каролина, а присматривать за ней отрядили лучших сынов родины. Она молода, хороша собой, в отличной спортивной форме и готова отправиться покорять мир.

В общем, если вы еще не догадались, о ком я, пора вас познакомить. Только, пожалуйста, ничего не рассказывайте моей жене. Не то чтобы мне есть что скрывать, просто она слишком впечатлительная, мы сейчас готовимся отмечать годовщину свадьбы, и для нее информация будет лишним раздражителем.

Итак, «Вольво эс сиксти», или просто «Сиксти», как она просила себя называть. Молодая шведская девушка, чарующая лаконичной северной красотой валькирии Брунгильды и одновременно загадочной мультикультурной и, скажем так, нейтрально-гендерной улыбкой Джоконды. Я мельком знал ее старшую сестру, «Эс найнти», и она, представьте, тоже оставила мне воспоминание в виде подзатыльника – когда я слишком распустил руки, развалившись на ее заднем диване.

Но «Сиксти» встретила меня рукоприкладством, видимо, для профилактики. Я попытался забраться на ее водительское сиденье так, как сажусь в привычные мне в последние годы кроссоверы, но не тут-то было: затылок встретился с дверным проемом. Я попытался сесть назад – оказалось, еще сложнее из-за сильного поката крыши. You’re a big man! – заметил наблюдавший за нашим первым свиданием представитель родителей девушки. «Не миниатюрный», – согласился я, но американцы, которые по замыслу станут основными женихами «Сиксти», в основном крупнее меня. То есть, отметил я, женихи предполагаются молодые и гибкие, которые готовы перед каждым исполнением супружеского долга сначала принять позу старта пловца – как следует поклониться красивой кожаной отделке двери избранницы, крупной, но изящной внутренней ручке (которая, несмотря на пластиковую основу, выглядит и ощущается рукой, будто настоящий металл) и ажурной сетке аудиосистемы Bowers & Wilkins (если, конечно, она ему достанется в приданое). И только потом войти внутрь спиной вперед. Тут на всякий случай я втянул живот. И опустил сиденье пониже, чтобы дверной проем оказался глубже.

Но если удалось забраться внутрь «Сиксти», то там – спереди и сзади – жениху любого роста будет вполне просторно и очень уютно. На самом деле «Сиксти» чрезвычайно похожа на старшую сестру – и фигурой, и внутренним миром: общая генетика (платформа SPA) не дает шанса не заметить близкого родства, да его никто и не скрывает. «Сиксти» короче «Найнти» на 321 мм, уже на 29 мм, ниже на 19 мм, а колесная база меньше на 189 мм, если сравнивать по американским меркам (по европейским разница в длине, колесной базе и высоте чуть меньше – 202, 69 и 11 мм соответственно). Передняя часть кабины в общем дизайне и расположением органов управления повторяет старшую сестру, различаясь лишь деталями.

«Сиксти» очень тихая и покладистая (ровно настолько, чтобы быть рядом, но не надоедать). У нее мягкая кожа и натурально упругое тело (без всяких имплантов). Еще «Сиксти» умеет быть очень разной – а это ведь важное достоинство девушек. В красном спортивном костюме от R-design AWD (который ей очень к лицу), отталкиваясь от дороги всеми четырьмя конечностями, она быстро и уверенно несла меня по узким и местами извилистым дорогам среди живописно выжженных солнцем калифорнийских гор. Сливаясь в экстазе на острых виражах, она не забывала подмаргивать белым глазком с проекционного экрана, когда я превышал скорость, и особенно радовала плотным цепким рулем с ярко выраженной центральной точкой и адекватными обратными реакциями. Переодевшись в гибридное платье от Polestar, она показала умение быть полноприводной с акцентом на переднюю ось (Hybrid), безусловно полноприводной (Constant AWD), а при переключении в электрический режим Pure – заднеприводной. При этом случае есть два варианта движения: D, в котором приоритет отдается свободному движению накатом, и B, в котором включается рекуперативное торможение – и тогда при отпущенной педали газа «Сиксти» будто прихватывают за задний бампер и начинает активнее подзаряжаться батарея (в D торможение электромотором включается только при нажатии на педаль тормоза). Электромотора в 87 л. с. (65 кВт) «Сиксти», конечно, не хватает для динамичной езды и на серьезных подъемах, но тут ему в помощь приходит бензиновое сердце спереди, которое бьется так тихо, что о его существовании догадываешься скорее по стрелке тахоэконометра (или как там еще назвать этот прибор-рисунок на виртуальном приборном щитке). Ползти на электромоторе в пробке даже некоторое удовольствие – мягко и бесшумно. В скоростном же режиме Power невеста проявляет качества настоящей валькирии, и надо быть особо внимательным, чтобы она не разошлась и не затащила жениха в Валгаллу.

«Сиксти» научили многим полезным в семейной жизни навыкам. Например, если жених зазевался, заглядевшись на ее красоту, она сама затормозит перед препятствием. Несколько раз я делал вид, что загляделся, и она встряхивала машину тормозами и зажигала тревожное табло во весь проекционный экран – дальше я уже не притворялся. Это не единственное спасательное средство «Сиксти». К ней приставили несколько заново обученных помощников-кузенов, которые на самом деле настоящие роботы с зачатками искусственного интеллекта, объяснил мне вечером Андреас Линдберг, которого прислали из Швеции следить, чтобы Брунгильда вела себя хорошо. Кузен «Пайлот ассист», используя видеокамеры и сенсоры, обязан вести «Сиксти» к долгой счастливой жизни, регулируя скорость и подруливая по дорожной разметке. Сначала так и было. Но потом он вдруг потерял полосу – на асфальте появилась длинная продольная вставка из свежего материала. Затем кузен «Пайлот» уверенно повел нас с «Сиксти» на боковой таран исполинской фуры, похоже, опять руководствуясь полосой свежего асфальта, а не разметкой. В общем, девушку я простил, а кузена выгнал доучиваться (все-таки родственники слишком часто бывают совершенно бессмысленным и зловредным довеском к невесте самых высоких моральных качеств). Линдберг пообещал, что с кузеном все будет хорошо – родители вовсю сейчас занимаются переобучением новичков и созданием настоящего Большого брата для всей растущей семьи, который сможет лет через семь, будто бог Один, отправлять всех своих валькирий в правильном направлении. Богобрат будет знать обо всех авариях, происшедших на дорогах Западной Европы, США и Китая (они предоставляют или продают свои электронные базы по автоавариям семье «Вольво»), и, исходя из этих знаний, сможет мгновенно реагировать на дорожные ситуации. Благодаря этим знаниям «Сиксти» уже сейчас может не только тормозить, но объезжать внезапно возникшее препятствие (но это мы опробовать не смогли).

Вот с английским у «Сиксти» пока не все в порядке. Она путается в числительных и несколько раз говорила мне своим низким, с легкой хрипотцой голосом, что до поворота осталось, например, 500 футов, когда на самом деле едва ли 50. Еще ее недоучили изобразительному искусству (или это опять был какой-то кузен?) – правильно изобразить на карте точку, где она со своим женихом находится. Короче, мы заблудились и даже спрашивали дорогу у конкурирующей валькирии «Гуглии». Надеюсь к середине следующего года, когда «Сиксти» доберется до нашей страны, она выучит русский и заодно подправит свой английский.

Катаясь по горам, мы случайно встретили бабушку «Сиксти», почтенную «Тухандред фоти», которых еще достаточно много колесит по солнечной и сухой южной Калифорнии. Надо признаться (про это тоже не говорите жене – она знает, но зачем ворошить прошлое), что в молодости у меня были продолжительные романтические отношения с этой особой. (Не я настолько стар, а молодость машин коротка.) Так вот, «Сиксти» совершенно не похожа на свою шведскую бабку, что, в общем-то, неудивительно при таком смешивании кровей: сначала с североамериканской, потом с китайской.

Но самый удивительный философский опыт за время нашего недолгого путешествия вокруг Лос-Анджелеса принесла встреча возле «Старбакса» в малоприметном городке, где мы с «Сиксти» остановились купить редкий для провинциальных Штатов кофе вида эспрессо. «Классный у тебя «Форд», мужик!» – лукаво сообщил мне тучный американский дед, давно не стриженный, точно неделю не бритый, в заношенной футболке и видавших виды кроссовках. Я было нахмурил брови от обиды за спутницу, но тут сообразил, что абориген не поднимает национальный вопрос, а намекает на эбеново-черное платье «Сиксти», в которое она переоделась после обеда и которое, как известно, считалось идеальным нарядом для девушек из Детройта. «Телек тут, конечно, есть?» – внезапно поинтересовался дед. TV у «Сиксти» не было, и, едва я успел назвать ему пару других многочисленных достоинств моей спутницы, американец ободряюще похлопал меня по локтю и, пожелав «приятного продолжения дня», отправился к стоящему рядом «Лексус и-эс» – с такой же, как у «Сиксти», низкой покатой крышей и видавшей молодость в те же примерно годы, что главная любовь моей молодости «Тухандред». Дед распахнул незапертую водительскую дверь, принял позу старта пловца и ловко нырнул задницей внутрь. Через 15 секунд их и след простыл.

А я так и остался стоять с бумажным стаканчиком в руке. Я думал про странности сексуальных предпочтений и неумолимости хода времени, про дилемму частного и общественного блага, про медийную зависимость, седые и синие бороды, про бренность бытия и про многое другое. В общем, на следующий день я вернулся к жене и ни о чем не жалею. Еще надо отметить, что молодость порой жестока – на следующее утро после круиза с «Сиксти» мне вступило в поясницу, да так сильно, что будто мы не размеренно кружили по дорогам общего пользования – в основном приличного качества, – а занимались безумствами на треке.

И еще я подумываю – а не купить ли нам телевизор? Вдруг нам его не хватает для полного семейного счастья?

Тест-драйв организован компанией Volvo Car