Арест Карлоса Гона ставит под вопрос будущее альянса Renault-Nisaan
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Карлос Гон был арестован в Японии в понедельник. Он, а также член совета директоров Nissan Грег Келли «в течение многих лет» занижали сумму вознаграждений Гона в отчетах для Токийской фондовой биржи, говорится в заявлении Nissan. Автокомпания также сообщила, что узнала о нарушениях Гона от информатора, несколько месяцев вела внутреннее расследование и поделилась его результатами с японской прокуратурой. По сообщению государственной телерадиокомпании NHK, доходы Гона были занижены примерно на 5 млрд иен ($44 млн).
Гон и Келли также искажали сведения о расходовании средств компании и использовали ее средства в личных целях, сообщил гендиректор Nissan Хирото Сайкава. В четверг он собирает совет директоров, чтобы исключить Гона и Келли.
«Реакция рынка акций показывает, насколько это серьезное событие» для компании, отметил Раджав Гупта-Чодхари, аналитик Citigroup. Акции Renault падали на 14%, Nissan на открытии торгов в Нью-Йорке – подешевели на 9,3% (информация об аресте появилась после завершения торгов в Токио).
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