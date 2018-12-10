Автозаводы могут войти в число главных получателей новой системы господдержки промышленности

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Автозаводы могут войти в число главных бенефициаров новой системы господдержки Максим Стулов / Ведомости

Более половины всех субсидий, которые с 2019 г. будут выделяться в рамках разрабатываемого универсального механизма субсидирования промышленности, получат металлурги и автопроизводители, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на regulation.gov.ru. Доли этих отраслей в общем финансировании программы должны составить 28,3 и 24,5% соответственно, говорится в документе, подготовленном Минпромторгом. Всего на новую программу предполагается выделить 350 млрд руб., говорит федеральный чиновник. Это нижний порог обсуждаемого диапазона, уточняет менеджер крупного автоконцерна: верхний – 420 млрд руб.

На поддержку машиностроения в целом предлагается выделить почти 40% всех субсидий (т. е. до 168 млрд руб. – «Ведомости»). Помимо автопрома до 25 млрд руб. из той суммы могут получить производители строительно-дорожной и сельхозтехники, до 10,5 млрд руб. – судостроители.