Как Фил Пофэм за 1,5 миллиарда фунтов стерлингов изменит спорткар Lotus

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Фил Пофэм, гендиректор Lotus Bloomberg / Gettyimages

Агент 007 Джеймс Бонд только в книгах ездит на Bentley. В фильмах он меняет марки машин одну за другой. Дважды он оказывался за рулем Lotus Esprit. После выхода «Только для твоих глаз» (1981), где британский суперкар падает в воду и превращается в подводную лодку, продажи модели подскочили на 20%.

Гендиректор Lotus Фил Пофэм не исключает, что Бонд снова окажется за рулем его спорткара. Деньги на это есть – их дали китайцы. Автогигант Geely давно скупает европейские активы. Среди самых известных его приобретений – Volvo и производитель легендарных лондонских такси-кебов Manganese Bronze. Осенью прошлого года Geely закрыла сделку по приобретению Lotus и позвала руководить им Пофэма. На днях тот дал первое интервью СМИ – рассказал FT, как потратит 1,5 млрд фунтов, чтобы возродить убыточного автопроизводителя.