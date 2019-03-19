Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: Электричество вместо бензина

Как Фил Пофэм за 1,5 миллиарда фунтов стерлингов изменит спорткар Lotus

Ветеран автопрома рассказывает, как он будет перестраивать легендарную английскую марку на китайские деньги

Агент 007 Джеймс Бонд только в книгах ездит на Bentley. В фильмах он меняет марки машин одну за другой. Дважды он оказывался за рулем Lotus Esprit. После выхода «Только для твоих глаз» (1981), где британский суперкар падает в воду и превращается в подводную лодку, продажи модели подскочили на 20%.

Гендиректор Lotus Фил Пофэм не исключает, что Бонд снова окажется за рулем его спорткара. Деньги на это есть – их дали китайцы. Автогигант Geely давно скупает европейские активы. Среди самых известных его приобретений – Volvo и производитель легендарных лондонских такси-кебов Manganese Bronze. Осенью прошлого года Geely закрыла сделку по приобретению Lotus и позвала руководить им Пофэма. На днях тот дал первое интервью СМИ – рассказал FT, как потратит 1,5 млрд фунтов, чтобы возродить убыточного автопроизводителя.

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