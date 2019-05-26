Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4820 от 27.05.2019 под заголовком: «АвтоВАЗ» сохранит дилерам бонус

«АвтоВАЗ» продолжит выплачивать своим дилерам инвестиционный бонус

Это должно помочь ему завершить ребрендинг дилерской сети до конца года

«АвтоВАЗ» (контролируется Renault) продлил в 2019 г. для своих дилеров возможность получения инвестиционного бонуса в размере 1% от оборота проданных автомобилей. Об этом рассказали менеджеры двух крупных дилерских компаний Lada со ссылкой на майское письмо автоконцерна. «Ведомости» ознакомились с его копией. «Перед нами стоит задача до конца 2019 г. привести всю дилерскую сеть к требованиям Lada», – подчеркивается в письме.

Для получения инвестиционного бонуса дилеру нужно подтвердить соответствие автосалона архитектурным стандартам бренда. Требования касаются внешнего и внутреннего оформления дилерского центра (серо-оранжевая отделка вместо прежней бело-синей), зонирования, выбора мебели, освещения и проч.

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