Статья опубликована в № 4820 от 27.05.2019 под заголовком: «АвтоВАЗ» сохранит дилерам бонус
«АвтоВАЗ» продолжит выплачивать своим дилерам инвестиционный бонус
Это должно помочь ему завершить ребрендинг дилерской сети до конца года
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Только 150 центров продаж и сервисного обслуживания автомобилей Lada соответствовали стандартам на начало года
Андрей Гордеев / Ведомости
«АвтоВАЗ» (контролируется Renault) продлил в 2019 г. для своих дилеров возможность получения инвестиционного бонуса в размере 1% от оборота проданных автомобилей. Об этом рассказали менеджеры двух крупных дилерских компаний Lada со ссылкой на майское письмо автоконцерна. «Ведомости» ознакомились с его копией. «Перед нами стоит задача до конца 2019 г. привести всю дилерскую сеть к требованиям Lada», – подчеркивается в письме.
Для получения инвестиционного бонуса дилеру нужно подтвердить соответствие автосалона архитектурным стандартам бренда. Требования касаются внешнего и внутреннего оформления дилерского центра (серо-оранжевая отделка вместо прежней бело-синей), зонирования, выбора мебели, освещения и проч.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}