Оливер Ципзе подключит электричество на BMW

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Оливер Ципзе, новый гендиректор BMW ТАСС

Оливер Ципзе – человек, мало известный за пределами автоконцерна. Разве что англичане могут быть о нем наслышаны: когда-то Ципзе руководил заводом в Оксфорде, где выпускают Mini.

Ципзе заступит на пост гендиректора 16 августа.

Его предшественник Харальд Крюгер в 2015 г. получил BMW на пике формы, когда она уже десяток лет опережала Daimler и Audi по продажам. Была она лидером большой тройки и в новой автомобильной моде. Немецкие автопроизводители проспали революцию гибридов и электромобилей, уступив первенство японцам. Но BMW в 2013 г. выпустила серийный автомобиль, который ездил исключительно на электричестве: i3 с инновационным для того времени корпусом из углепластика.

В прошлом году BMW показала рекордные продажи – 2,49 млн автомобилей. А в первом полугодии 2019 г. продала еще больше автомобилей, чем за аналогичный период годом раньше. Но были и претензии к Крюгеру. В 2016 г. BMW уступила лидерство по продажам в премиальном сегменте Daimler. А в этом году, несмотря на рекордные продажи, доналоговая прибыль BMW может снизиться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель сократился на 7,8% до 9,82 млрд евро, предупредила компания. Рентабельность в прошлом году составила 7,2%, тогда как целевой показатель – 8–10%. В этом году рентабельность в лучшем случае будет по нижней целевой планке, но может оказаться и вовсе 6%.

Компании мешают торговые войны, огромные затраты на разработку новых моделей и проблемы с законом. В апреле этого года Еврокомиссия обвинила большую тройку в сговоре. Якобы они тормозили разработку технологий по уменьшению выхлопов. Штраф для BMW может перевалить за 1 млрд евро, под это пришлось зарезервировать часть прибыли.

BMW не верит в бензин