Как Ян Каллэм сделал Jaguar для Джеймса Бонда

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Ян Каллэм, бывшийглавныи дизаинер Jaguar David M. Benett / Getty images

Ян Каллэм в этом месяце покинул Jaguar после 20 лет работы, но не уходит из дизайна. Он решил поработать на себя и создал собственное бюро. Зовется оно просто – Callum, по фамилии основателя. В нем всего 18 работников – даже когда Каллэм только начал работать в Jaguar, у него было почти 100 подчиненных. У них в распоряжении студия в 1850 кв. м в Уорике (Англия).

Центр его родного города, где они с братом когда-то высматривали редкие модели машин, теперь закрыт для автомобилей. Его превратили в пешеходную зону. Вот и Каллэм думает попробовать силы в иной сфере, чем дизайн автомобилей. «Автомобили уже не обладают такой мистической притягательностью для молодого поколения, как для нас, – как-то заметил Каллэм в The New York Times (NYT). – Машины не так важны молодым людям, у них есть смартфоны и iPod». В Jaguar Каллэм контролировал, как специальный отдел разрабатывает дизайн одежды, сумок, бумажников, блокнотов и других товаров с символикой автокомпании. «Мне самому интересно делать сумки и чемоданы, изделия из кожи и вещи вроде часов и даже одежды. Я хочу проверить себя», – сказал он в интервью британскому журналу Wallpaper. 65-летний дизайнер надеется плодотворно проработать еще минимум лет 15.

Тем не менее от автомобилей он не отказывается. Каллэм продолжит работать с автогигантами как консультант. Его самое большое разочарование – что гибридный автомобиль C-X75 так и не пошел в массовое производство. Он остался на стадии прототипа и был снят в фильме о Джеймсе Бонде «Спектр». Одним из величайших достижений в своей карьере Каллэм считает создание XF. «Это важная поворотная точка в нашей истории, – цитирует его Wallpaper. – F-Type был мечтой, ставшей для меня реальностью». А одной из самых значимых для себя машин считает электрический I-Pace. Это была возможность сделать что-то новое, что изменит восприятие Jaguar, говорит он: «То была звездная роль, подходящая, чтобы уйти. Сразу после нее я подал в отставку». Для Jaguar он должен будет разрабатывать только электромобили. Но особенности их типа двигателя дают дизайнеру огромный простор для творчества. «В мире сформировался рынок для автомобилей под заказ. Чем выше вы по цепочке люксовых машин, тем более и более индивидуальными нужно делать автомобили. Мы созданы, чтобы обслуживать эту группу клиентов», – говорит он.