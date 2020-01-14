Продажи грузовиков в России снизились после трех лет роста
Рынок легких коммерческих автомобилей сумел удержаться на уровне 2018 года
В 2019 г. в России было продано 80 700 новых грузовых автомобилей – на 2% меньше, чем годом ранее, сообщило агентство «Автостат» 14 января. До этого рынок рос три года подряд.
Несмотря на общее снижение спроса, в прошлом году крупнейшие российские автопроизводители смогли увеличить продажи. Лидер рынка «Камаз» (34,2%) продал 27 600 грузовиков (рост на 7,3%), а ГАЗ – 8900 (+5,9%).
Иностранным грузовикам, входящим в пятерку наиболее продаваемых, увеличить продажи не удалось: у Volvo они снизились на 11% и составили 5700 штук, у Scania – 5600 (-16%), а у MAN – 5000 (-1,5%).
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