BMW 840 Gran Coupe: Респект и неуважуха

Но с другой-то стороны, клиент имеет право быть обширным, разве нет? И не станет ли обширный клиент несколько обижаться на автомобилестроителя премиум-класса, который намекает ему на его габариты таким нелицеприятным (тут должен быть другой корень вместо -лице-) способом? Получается, клиент должен быть утонченным во всех смыслах – то есть и понимать этот ясный, солидный и в то же время легкий дизайн, и быть худым по крайней мере в нижней части. Справедливости ради тут надо сказать, что ни я, ни Митя не можем себе позволить восьмерку, не мы ее целевая аудитория. Так что и судить не нам.