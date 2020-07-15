Ford начала ревизию модельного ряда с возрождения внедорожника Bronco

Тем временем Ford Corporation все глубже погружалась в кризис. По данным Федерального резервного банка в Сент-Луисе, ее рыночная доля снизилась с 16,4% в 2010 г. (1,9 млн проданных авто) до 13,8% в 2019 г. (2,4 млн). В мировых масштабах положение Ford выглядит еще хуже. В 2019 г. производитель продал около 5,4 млн автомобилей, на 8% меньше, чем в 2018 г., когда объем продаж составил 5,9 млн авто. В свою очередь, это на 11% меньше, чем в 2017 г., когда Ford продал 6,6 млн автомобилей по всему миру. Доходы компании в 2019 г., по данным Macrotrends, снизились на 2,8% до $155,9 млрд.