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Ford начала ревизию модельного ряда с возрождения внедорожника Bronco

Это важный шаг для укрепления пошатнувшихся позиций автопроизводителя
Илья Виноградов
Исполнительный директор Ford Джим Фарли заявил, что машина «совмещает в себе спортивный дух Mustang и функциональный дизайн оригинального Bronco» /Ford

Ford Bronco – легендарный внедорожник, выпускавшийся в различных модификациях с 1965 по 1996 г. После завершения его производства в 1996 г. у любителей бездорожья фактически не осталось альтернатив, кроме Jeep Wrangler. Его производитель, Fiat Chrysler Automobiles, в полной мере воспользовался благоприятной возможностью для наращивания продаж. По данным ресурса Edmund.com, если в 2010 г. в США было реализовано 94 000 Jeep Wrangler, то в 2018-м уже 240 000. На фоне глобального кризиса в автомобильной промышленности, разразившегося в 2019 г., продажи снизились, но ненамного – до 230 000.

Тем временем Ford Corporation все глубже погружалась в кризис. По данным Федерального резервного банка в Сент-Луисе, ее рыночная доля снизилась с 16,4% в 2010 г. (1,9 млн проданных авто) до 13,8% в 2019 г. (2,4 млн). В мировых масштабах положение Ford выглядит еще хуже. В 2019 г. производитель продал около 5,4 млн автомобилей, на 8% меньше, чем в 2018 г., когда объем продаж составил 5,9 млн авто. В свою очередь, это на 11% меньше, чем в 2017 г., когда Ford продал 6,6 млн автомобилей по всему миру. Доходы компании в 2019 г., по данным Macrotrends, снизились на 2,8% до $155,9 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных