Почему Ford так часто меняет гендиректоров

Почему Ford так часто меняет гендиректоровИ оправдает ли надежды Джим Фарли, который возглавит автоконцерн с 1 октября
Джим Фарли станет уже третьим гендиректором Ford за 10 лет. Нынешний руководитель компании Джим Хэкетт до прихода в Ford 30 лет работал в производителе мебели Steelcase.А вот Фарли посвятил всю жизнь автопрому. Хэкетт, впрочем, останется его советником.
Без прав через пол-Америки
Джим Фарли родился 10 июня 1962 г. в Аргентине, где работал его отец банкир. Потом семья вернулась США и поселилась в Коннектикуте. На каникулах его отправляли к дедушке со стороны матери Эммет Трейси. Тот был 389-м сотрудником в компании Генри Форда, а ближе к пенсии руководил автосалоном бренда в Детройте. Другим читали детские книжки, а Фарли – газетные статьи о новостях автомира. Неудивительно, что он заболел автомобилями. В 10 лет Фарли подрабатывал, развозя газеты. Маршрут проходил через дилера Ferrari, и он надолго задерживался там, болтая с сотрудниками.
Когда Фарли стукнуло 15 лет, друг деда предложил ему подработку на лето в своей мастерской по ремонту двигателей. Накопив $500, Фарли купил один из сломанных старых Ford Mustang Coupe, которые складировали на заднем дворе мастерской. Ради экономии Фарли в нем и ночевал. И потихоньку самостоятельно перебирал убитый движок. Родители прислали ему билет, чтобы добраться из Южной Калифорнии, где была мастерская, в Детройт, куда они перебрались к тому времени. Фарли сдал билет, купил на вырученные деньги бензин и поехал домой на своем Mustang без прав и страховки – это около 5000 км. Денег было в обрез, не на что было даже купить запаску. Приключение вышло потрясающим, со множеством знакомств и случаев вроде фар, вышедших из строя ночью посреди пустыни.