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Почему Ford так часто меняет гендиректоров

И оправдает ли надежды Джим Фарли, который возглавит автоконцерн с 1 октября
Софья Корепанова
Джим Фарли заступит на пост гендиректора Ford с 1 октября​ /PATRIK STOLLARZ / AFP

Джим Фарли станет уже третьим гендиректором Ford за 10 лет. Нынешний руководитель компании Джим Хэкетт до прихода в Ford 30 лет работал в производителе мебели Steelcase.А вот Фарли посвятил всю жизнь автопрому. Хэкетт, впрочем, останется его советником. 

Без прав через пол-Америки

Джим Фарли родился 10 июня 1962 г. в Аргентине, где работал его отец банкир. Потом семья вернулась США и поселилась в Коннектикуте. На каникулах его отправляли к дедушке со стороны матери Эммет Трейси. Тот был 389-м сотрудником в компании Генри Форда, а ближе к пенсии руководил автосалоном бренда в Детройте. Другим читали детские книжки, а Фарли – газетные статьи о новостях автомира. Неудивительно, что он заболел автомобилями. В 10 лет Фарли подрабатывал, развозя газеты. Маршрут проходил через дилера Ferrari, и он надолго задерживался там, болтая с сотрудниками.

Когда Фарли стукнуло 15 лет, друг деда предложил ему подработку на лето в своей мастерской по ремонту двигателей. Накопив $500, Фарли купил один из сломанных старых Ford Mustang Coupe, которые складировали на заднем дворе мастерской. Ради экономии Фарли в нем и ночевал. И потихоньку самостоятельно перебирал убитый движок. Родители прислали ему билет, чтобы добраться из Южной Калифорнии, где была мастерская, в Детройт, куда они перебрались к тому времени. Фарли сдал билет, купил на вырученные деньги бензин и поехал домой на своем Mustang без прав и страховки – это около 5000 км. Денег было в обрез, не на что было даже купить запаску. Приключение вышло потрясающим, со множеством знакомств и случаев вроде фар, вышедших из строя ночью посреди пустыни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных