Polaris ставит на Zero

Polaris была создана в 1954 г. как производитель снегоходов, с 1984 г. компания производит и квадроциклы. В 1997 г. Polaris запустила бренд по производству мотоциклов Victory, а в 2011 г. купила компанию Indian Motorcycles и возродила этот легендарный бренд. В 2015 г. Polaris купила компанию по производству электроциклов Brammo и перевыпустила модель Empulse под маркой Victory. Однако модель проиграла борьбу на рынке своему прямому конкуренту Zero SR, который по иронии судьбы производится Zero Motorcycles. В 2017 г. стало ясно, что мотоциклы Indian с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) продаются гораздо лучше Victory и успешнее конкурируют с иконой мотоциклостроения Harley-Davidson. Поэтому Polaris приняла решение закрыть Victory и сосредоточиться на дальнейшем развитии Indian. Однако условия контракта с Zero на Indian не распространяются. По словам Уайна, электрический Indian обязательно появится в будущем, но электрификация мотоциклов не входит в ближайшие цели компании.