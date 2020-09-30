Polaris ставит на Zero

Polaris ставит на ZeroПроизводитель квадроциклов и снегоходов будет использовать силовые установки Zero Motorcycles
Американская компания Polaris заключила эксклюзивное соглашение сроком на 10 лет с Zero Motorcycles о поставке ключевых компонентов и программного обеспечения для выпуска электрических моделей квадроциклов и снегоходов. Zero будет поставлять Polaris батареи, электромоторы и контроллеры собственной разработки. По словам генерального директора Polaris Скотта Уайна, компания относится к электрификации внедорожной техники с некоторой осторожностью, поэтому пока не собирается производить необходимые компоненты самостоятельно.
Polaris с 2010 г. производит электрический мотовездеход Ranger EV, но эта укомплектованная восемью обычными аккумуляторами модель пользуется ограниченным спросом из-за невысокого запаса хода (до 80 км в идеальных условиях – с невысокой скоростью и без груза). По словам Уайна, модели с комплектующими от Zero будут кардинально отличаться в лучшую сторону. Первая такая модель будет выпущена до конца 2021 г., а к 2025 г. Polaris рассчитывает, что не менее 10% продаж квадроциклов и снегоходов будут составлять электрические модели.
«Я не раз говорил, что электрификация в области внедорожной техники для активных развлечений пока не имеет смысла. Но в последние пару лет стоимость батарей снижалась и наконец достигла такого уровня, когда смысл появился. Первое время продажа электрических моделей будет составлять небольшой процент нашего бизнеса, но, если эта доля вырастет до 80%, мы, конечно, будем производить все необходимые компоненты самостоятельно», – заявил Уайн в интервью агентству Bloomberg. В 2019 г. доход Polaris составил $6,8 млрд, из которых 62% пришлось на продажи квадроциклов и снегоходов.
Polaris была создана в 1954 г. как производитель снегоходов, с 1984 г. компания производит и квадроциклы. В 1997 г. Polaris запустила бренд по производству мотоциклов Victory, а в 2011 г. купила компанию Indian Motorcycles и возродила этот легендарный бренд. В 2015 г. Polaris купила компанию по производству электроциклов Brammo и перевыпустила модель Empulse под маркой Victory. Однако модель проиграла борьбу на рынке своему прямому конкуренту Zero SR, который по иронии судьбы производится Zero Motorcycles. В 2017 г. стало ясно, что мотоциклы Indian с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) продаются гораздо лучше Victory и успешнее конкурируют с иконой мотоциклостроения Harley-Davidson. Поэтому Polaris приняла решение закрыть Victory и сосредоточиться на дальнейшем развитии Indian. Однако условия контракта с Zero на Indian не распространяются. По словам Уайна, электрический Indian обязательно появится в будущем, но электрификация мотоциклов не входит в ближайшие цели компании.
Американская частная компания Zero была создана 14 лет назад, выпускает обширную линейку электроциклов разного назначения. Zero производит три вида батарей (номинальная мощность 3,2, 6,3 и 12,6 кВт ч), три вида электромоторов (пиковая мощность 46, 60 и 70 л. с., пиковый крутящий момент 106, 110 и 157 Нм) и три вида контроллеров (на 250, 550 и 775 А).
Несмотря на появление огромного количества моделей электромобилей, внедорожная техника для активных развлечений пока остается преимущественно традиционной (укомплектованной ДВС). Это связано, как отмечает Уайн, с необходимостью такой техники получать больше мощности от батарей с меньшим количеством ячеек, чем в случае электромобиля. В США, помимо Polaris Ranger EV, можно купить еще всего две-три модели электрических мотовездеходов и квадроциклов других производителей. Основной конкурент Polaris – канадская компания BRP (Bombardier Recreational Products) в сентябре 2019 г. представила прототипы электрических моделей мотоцикла, карта, гидроцикла, скутера и трицикла. Однако компания сразу предупредила, что ждать появления этих моделей в продаже в обозримом будущем не стоит.