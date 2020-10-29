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Жители Феникса вызывают такси с автопилотом

Это новая услуга компании Waymo, выросшей из проекта Google
Софья Корепанова
Гендиректор Waymo Джон Крафчик /Justin Sullivan / Getty Images

Ездить на самоуправляемом автомобиле опасается 71% американцев, показал в прошлом году опрос Американской автомобильной ассоциации. Переубедить их – один из вызовов, стоящих перед Джоном Крафчиком. В 2015 г. он возглавил подразделение беспилотных автомобилей Alphabet, через год эту структуру выделили в отдельную компанию Waymo, а Крафчик стал ее гендиректором.

Пока что в большинстве автомобилей Waymo, ездящих по дорогам Америки, на водительском месте сидит человек, готовый в любой момент перехватить управление. Но три года назад стали появляться первые машины, в которых нет страхующего автопилот человека. В конце прошлого года компания предложила добровольцам пользоваться такими авто как такси на свой страх и риск бесплатно. А в октябре этого года в Фениксе (Аризона) Waymo вывела на дороги уже платное такси-автопилот.

«Мы ясно дали понять, что не являемся автомобильной компанией», – говорил Крафчик The Wall Street Journal. Его подчиненные разрабатывают оборудование и ПО, которое можно будет устанавливать на любой автомобиль. Waymo сотрудничает с несколькими автопроизводителями. Например, в качестве такси используются Chrysler Pacifica Hybrid. Крафчик считает, что на рынке не будет одной унифицированной технологии автопилотов, а сохранится несколько конкурирующих друг с другом. Хотя порой позволяет себе громкие высказывания. «Вполне может оказаться, что все, что имеет колеса и касается земли, будет под управлением Waymo», – говорил он Business Insider.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных