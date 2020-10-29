Жители Феникса вызывают такси с автопилотом

Жители Феникса вызывают такси с автопилотомЭто новая услуга компании Waymo, выросшей из проекта Google
Ездить на самоуправляемом автомобиле опасается 71% американцев, показал в прошлом году опрос Американской автомобильной ассоциации. Переубедить их – один из вызовов, стоящих перед Джоном Крафчиком. В 2015 г. он возглавил подразделение беспилотных автомобилей Alphabet, через год эту структуру выделили в отдельную компанию Waymo, а Крафчик стал ее гендиректором.
Пока что в большинстве автомобилей Waymo, ездящих по дорогам Америки, на водительском месте сидит человек, готовый в любой момент перехватить управление. Но три года назад стали появляться первые машины, в которых нет страхующего автопилот человека. В конце прошлого года компания предложила добровольцам пользоваться такими авто как такси на свой страх и риск бесплатно. А в октябре этого года в Фениксе (Аризона) Waymo вывела на дороги уже платное такси-автопилот.
«Мы ясно дали понять, что не являемся автомобильной компанией», – говорил Крафчик The Wall Street Journal. Его подчиненные разрабатывают оборудование и ПО, которое можно будет устанавливать на любой автомобиль. Waymo сотрудничает с несколькими автопроизводителями. Например, в качестве такси используются Chrysler Pacifica Hybrid. Крафчик считает, что на рынке не будет одной унифицированной технологии автопилотов, а сохранится несколько конкурирующих друг с другом. Хотя порой позволяет себе громкие высказывания. «Вполне может оказаться, что все, что имеет колеса и касается земли, будет под управлением Waymo», – говорил он Business Insider.