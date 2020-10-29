Жители Феникса вызывают такси с автопилотом

«Мы ясно дали понять, что не являемся автомобильной компанией», – говорил Крафчик The Wall Street Journal. Его подчиненные разрабатывают оборудование и ПО, которое можно будет устанавливать на любой автомобиль. Waymo сотрудничает с несколькими автопроизводителями. Например, в качестве такси используются Chrysler Pacifica Hybrid. Крафчик считает, что на рынке не будет одной унифицированной технологии автопилотов, а сохранится несколько конкурирующих друг с другом. Хотя порой позволяет себе громкие высказывания. «Вполне может оказаться, что все, что имеет колеса и касается земли, будет под управлением Waymo», – говорил он Business Insider.