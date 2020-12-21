Электромобили отпугнули россиян ценами

Электромобили отпугнули россиян ценамиА также отсутствием зарядок и низкой хладоустойчивостью
Цена является главным сдерживающим фактором при покупке электромобиля, ответили 83% респондентов, опрошенных в рамках исследования «Будущее мобильности 2020/2021» компании Arthur D. Little (оно будет представлено на форуме Urban Mobility 22 декабря). Отсутствие зарядной инфраструктуры или долгое время заправки указали еще 57% опрошенных, неготовность электромобиля к холодам отметили 54%.
Ценовой фактор остается основной преградой для перехода на электромобили, при этом за два года доля поставивших его на первое место выросла на 20%, следует из данных Arthur D. Little.
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