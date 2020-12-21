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Электромобили отпугнули россиян ценами

А также отсутствием зарядок и низкой хладоустойчивостью
Татьяна Исакова
Сейчас желание многих регионов перейти на электротранспорт упирается в бюджетные ограничения /Максим Стулов / Ведомости

Цена является главным сдерживающим фактором при покупке электромобиля, ответили 83% респондентов, опрошенных в рамках исследования «Будущее мобильности 2020/2021» компании Arthur D. Little (оно будет представлено на форуме Urban Mobility 22 декабря). Отсутствие зарядной инфраструктуры или долгое время заправки указали еще 57% опрошенных, неготовность электромобиля к холодам отметили 54%.

Ценовой фактор остается основной преградой для перехода на электромобили, при этом за два года доля поставивших его на первое место выросла на 20%, следует из данных Arthur D. Little.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных