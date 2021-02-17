Конкурент Tesla собрался на биржу

Конкурент Tesla собрался на биржуПроизводитель электромобилей Rivian может быть оценен в $50 млрд
Про стартап по производству электромобилей Rivian мало кто слышал в первые 10 лет его существования. Это была осознанная политика его основателя Роберта Джозефа (он просит себя называть по инициалам – RJ, т. е. Ар-Джей) Скаринджа: объявить о себе публично, только когда все будет почти готово. В ноябре 2018 г. на автосалоне в Лос-Анджелесе больше всего разговоров вызвали не новинки известных автопроизводителей, а Rivian Automotive из штата Мичиган. К тому времени у компании уже был собственный завод в Иллинойсе и два подразделения в Калифорнии, поближе к Кремниевой долине.
Стартап начал собирать предзаказы, и главным покупателем оказался в 2019 г. Amazon, пожелавший приобрести 100 000 фургонов на основе разработанного Rivian шасси (за специфическую форму его называют скейтбордом). Первые автомобили должны были быть отгружены клиентам в конце прошлого года, но пандемия и остановка производств внесли коррективы.
Amazon получил первые фургоны в этом месяце, покупателям остальных моделей начнут доставлять их летом. Rivian вовремя разглядела незанятую нишу и готовится войти в историю как первая компания, которая начала массовое производство пикапов на электротяге, отмечает Forbes. Rivian удалось привлечь более $8 млрд от инвесторов, из них более $5 млрд только за последний год. А в сентябре Rivian может провести IPO, исходя из оценки всего бизнеса в $50 млрд. Об этом написали Reuters, Bloomberg и другие деловые СМИ. Состояние 37-летнего Скаринджа, которому принадлежит около 20% акций, уже оценивается в $1 млрд. Если IPO пройдет по плану, то он станет в 10 раз богаче.