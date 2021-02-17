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Конкурент Tesla собрался на биржу

Производитель электромобилей Rivian может быть оценен в $50 млрд
Софья Корепанова
Основатель, гендиректор Rivian Роберт «Ар-Джей» Скариндж /Patrick T. Fallon / Bloomberg via Getty Images

Про стартап по производству электромобилей Rivian мало кто слышал в первые 10 лет его существования. Это была осознанная политика его основателя Роберта Джозефа (он просит себя называть по инициалам – RJ, т. е. Ар-Джей) Скаринджа: объявить о себе публично, только когда все будет почти готово. В ноябре 2018 г. на автосалоне в Лос-Анджелесе больше всего разговоров вызвали не новинки известных автопроизводителей, а Rivian Automotive из штата Мичиган. К тому времени у компании уже был собственный завод в Иллинойсе и два подразделения в Калифорнии, поближе к Кремниевой долине.

R1T /Rivian

Стартап начал собирать предзаказы, и главным покупателем оказался в 2019 г. Amazon, пожелавший приобрести 100 000 фургонов на основе разработанного Rivian шасси (за специфическую форму его называют скейтбордом). Первые автомобили должны были быть отгружены клиентам в конце прошлого года, но пандемия и остановка производств внесли коррективы.

Amazon получил первые фургоны в этом месяце, покупателям остальных моделей начнут доставлять их летом. Rivian вовремя разглядела незанятую нишу и готовится войти в историю как первая компания, которая начала массовое производство пикапов на электротяге, отмечает Forbes. Rivian удалось привлечь более $8 млрд от инвесторов, из них более $5 млрд только за последний год. А в сентябре Rivian может провести IPO, исходя из оценки всего бизнеса в $50 млрд. Об этом написали Reuters, Bloomberg и другие деловые СМИ. Состояние 37-летнего Скаринджа, которому принадлежит около 20% акций, уже оценивается в $1 млрд. Если IPO пройдет по плану, то он станет в 10 раз богаче.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных