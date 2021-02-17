Конкурент Tesla собрался на биржу

Про стартап по производству электромобилей Rivian мало кто слышал в первые 10 лет его существования. Это была осознанная политика его основателя Роберта Джозефа (он просит себя называть по инициалам – RJ, т. е. Ар-Джей) Скаринджа: объявить о себе публично, только когда все будет почти готово. В ноябре 2018 г. на автосалоне в Лос-Анджелесе больше всего разговоров вызвали не новинки известных автопроизводителей, а Rivian Automotive из штата Мичиган. К тому времени у компании уже был собственный завод в Иллинойсе и два подразделения в Калифорнии, поближе к Кремниевой долине.